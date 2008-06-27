Нужен перехватчик доменов. Минимальные требования: Обновление whois домена каждые n секунд, где n - переменная, которую я могу задать сам через интерфейс(не важно, главное, чтобы я мог задавать значение сам). ...
Написать программу
Необходимо написать достаточно несложную программу.
Она должна преобразовать обычный текст в файле тхт в html.
Она просто должна расставлять теги br
между строками!
А также после определенного кол-ва символов.
Язык написания не имеет значения.
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