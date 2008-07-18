Нужен перехватчик доменов.

Минимальные требования:

Обновление whois домена каждые n секунд, где n - переменная, которую я могу задать сам через интерфейс(не важно, главное, чтобы я мог задавать значение сам). Когда whois домена пустой - сигналить каким-либо звуком, лишь бы слышно.

В идеале:

Обновление whois домена каждые n секунд, где n - переменная, которую я могу задать сам через интерфейс. Когда whois домена пустой - автоматическая регистрация домена через estdomains.com по реселлерскому аккаунту(наверное через api, я в этом не силен). Желательно с возможносю выбора: после того как whois очистился - либо пищать, либо автоматически регистрировать через estdomains. Желательно чтобы можно было работать со списками доменов. К примеру мониторить 10 освобождающихся доменов.

По поводу оплаты за работу. Работаю с webmoney используя протекцию сделки. Имеется аттестат продавца c BL28 и без единой жалобы.

На что я могу рассчитывать, и во сколько мне это обойдется?