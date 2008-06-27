Внедрение в проект DLL и изменение функционала

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт10 заявок327 просмотров

Необходимо изменить функционал и зделать подгрузку DLL в приложение, чтоб потом можно было дописывать длл, тем самым меняя функционал программы.

Если человек ответственный, возможен долгосрочный период работы.

17 лет назад
netpartizan
Владислав 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров