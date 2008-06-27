Закрыто
Внедрение в проект DLL и изменение функционала
Необходимо изменить функционал и зделать подгрузку DLL в приложение, чтоб потом можно было дописывать длл, тем самым меняя функционал программы.
Если человек ответственный, возможен долгосрочный период работы.
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