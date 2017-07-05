Парсер + бот в Telegram на Bot API

Нужно написать парсер, который будет парсить информацию с сайта, а затем при помощи бота в Telegram (через Bot Api) будет отсылать её подписчикам бота (доступ к боту по ключам и на определённое время).

Подробности в прикреплённом файле!

1. В идеале писать на PHP + MySQL для сервера на centos/debian и т.д. Но можно и как софт для Windows (с гарантией работы на Windows Server 2008 R2 или Windows Server 2012).

2. Программа должна не "забивать ОЗУ", то есть работать без утечек памяти. Работать без необходимости перезапуска ОС и самого скрипта/программы неделями и месяцами.

3. Нужна возможность изменять тексты технических сообщений, изменять вручную срок окончания подписок у пользователей по ключам, добавлять новые ключи (массово) и удалять/переносить в активированные уже добавленные ключи.

4. Нужна возможность самому написать сообщение, которое будет отправлено ботами.

5. Между появлением новой карточки на сайте и отправкой сигнала ботами должно быть несколько секунд (чем меньше времени тем лучше).

6. Нужна поддержка прокси и смены user-agent для парсера.

Указывайте, пожалуйста, примерные сроки и стоимость!

Подать заявку к этому проекту могут все, независимо от тарифного плана.