Автоматическая обработка фотографий (наложение эффектов)

Скорее всего на основании этой библиотеки (можно и другой, если у вас есть) [url=https://github.com/danog/MadelineProto]github.com/danog/Madeline...[/url] Нужна программа на PHP, которая будет логиниться в телеграмм аккаунт и читать входящие сообщения