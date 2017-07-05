Требуется пргорамма на PHP mtproto для telegram

Прикладное ПОЗакрыт1 заявка311 просмотров
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github.com/danog/Madeline...

Нужна программа на PHP, которая будет логиниться в телеграмм аккаунт и читать входящие сообщения

PHP
6 лет назад
vx7777
42 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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