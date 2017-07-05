Сделать макрос по преобразованию файлов xls согласно тз

Нужна программадля обработки файлов Задача: Есть файлы типа .xls и .snp. В каждом файле может быть несколько страниц, от одной до четырех. Необходимо преобразовать файлы в формат pdf, при этом из каждой страницы исходного файла должен ...
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