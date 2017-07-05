Доработка программы-парсера сайтов (Delphi)

Прикладное ПОЗакрыт5 заявок179 просмотров
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Имеется программа для сканирования всех страниц сайта и его структуры (парсер).

Сейчас сканирование сайтов выполняется в одном потоке, что очень долго.

Необходимо добавить многопоточность.

Принцип работы:

- указываем URL сайта

- программа (краулер) по ссылкам находит все страницы сайта и получает из них всю необходимую информацию

Среда разработки: Delphi XE.

Жду ваши предложения по срокам и цене.

Delphi
6 лет назад
NeedYourHelp
42 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад