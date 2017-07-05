Переписать программу под МАС которая написана под Windows

Господа нужны новые формы в 1с, и их установка
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Это программа по работе с картами для консультаций.
- Похожие заказы
- Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Добрый день, нам Необходимо настроить конфигурацию программы Учет клиентов (простой софт) под « рекламное агентство» под нашу компанию на три рабочих места Менеджер по прессе (таблицу прилагаю) доступ на прессу Менеджер по наружной рекламе (доступ на все ...Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужен серверный скрипт (программа) для автоматизированной (массовой) обработки изображений, а именно наложения эффектов: цветной карандаш, огненное фото, картина маслом. Задача: брать файлы из одной папки и класть обработанные в другую. Сервер: предположительно Linux. Инструмент реализации: ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен6 лет назад
Скорее всего на основании этой библиотеки (можно и другой, если у вас есть) [url=https://github.com/danog/MadelineProto]github.com/danog/Madeline...[/url] Нужна программа на PHP, которая будет логиниться в телеграмм аккаунт и читать входящие сообщенияЗакрыт6 лет назад
- $45
ТЗ в приложенных файлахПрикладное ПО3 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $50
Нужна программадля обработки файлов Задача: Есть файлы типа .xls и .snp. В каждом файле может быть несколько страниц, от одной до четырех. Необходимо преобразовать файлы в формат pdf, при этом из каждой страницы исходного файла должен ...Прикладное ПО1 исполнительЗакрыт6 лет назад
Нужен специалист по программированию чипов компании Альтера(или других распространенных чипов доступных на рынке). Необходимо запрограммировать чипы под определенный алгоритм работы.Закрыт6 лет назад
Макрос, для создания товарного чека по индексу из базы данныхПрикладное ПО10 заявокЗакрыт6 лет назад
Требуется установить и настроить 2 пакеджа на ArchLinux. Возможно долгосрочное сотрудничество.Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Есть нeсколькo телеграм aккaунтов Нужнo сoздaть прoгpамму котopая бы сoбирaлa соoбщeния из несколькиx пopтaтивныx телeгpaмов и дaвaлa пеpeпиcыватьcя с нарoдом из рaзныx телeгpамов в oднoм oкне (для удoбства делaется) Kреaтивнoсть привeтствуeтся и oплaчиваетcя oтдeльно.Закрыт6 лет назад