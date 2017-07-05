Правка плагина для вукоммерс

Плагин фильтрация товаров по атрибутам, цене, категориям.

Стоит своя тема на вордпрессе + вукоммерс. Есть плагин который полностью устраивает, но проблема – он не работает с установленной темой (Тестировал на стандартной теме- плагин работает). В консоли ошибок нет, в еррор логс пхп тоже пусто. Задача – заставить работать плагин. Скорей всего проблема не в правильной структуре классовайди, но это не точно :) Сроки, цены можете в ПМ )