Переписать софт

ТЗ 1. Имеются прайсы листы составленные по разному в Excel 2. Прайсы листы загружаются в программу, далее из прайсов формируется номенклатура содержащая: - категории - артикулы ...
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Est sdelanaja proga, ona tolko dla Windows. Nuzhno ee perepisat i sdelat 4to bi rabotala na vseh Windows, Mac.
Rabotaju tolko 4erez skype, poetomu srazu tuda i pishite. Moj nik pmemory. Esli skype nelza proinstalit po kakoj to pri4ine to proshu ne bespokoit i ne slat soobshenija 4erez etot sajt.
Srok 2 nedela – Oplata 1000$. esli bolshe 2h nedel to 500$
Vot link na soft, kotorij nado peredelat: http://www.improvememorysoft.com/ImproveMemory2.exe
est ishodnik progi.
rabota budet prohodit tolko 4erez skype, esli eto problema, to proshu ne bespokoit. (tolko chatitsa budem, zvonit ne nuzhno budet)
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