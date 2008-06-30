Создание новой дополнительной формы счета в 1С77

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт14 заявок294 просмотра

Посмотрите сначало образец

Далее

При формировании счета в его теле

Требуется:

1. Показан артикул

2. Показан код

3. Показана сумма (откат) клиенту (данные расчитываются из типа цен умноженные на сумму продажи позиции)

4. Показана сумма чистой прибыли по позиции (расчтет производится по формуле= сумма продажи-сумма закупки-сумма (откат) клиенту

5. Внизу показаны суммы итоговые (клиенту, чистая прибыль)

Следующий этап печатная форма

В форме должно быть (смотри файл)

кроме печати и лого

Далее если работа будет выполнена на 5, то получите следущий блок доработок

17 лет назад
cdd47
125 лет
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

sergey3234
Сергей 
45 лет
19 лет в сервисе
Был
11 лет назад
2 отзыва
17 лет назад

Заявки фрилансеров

sergey3234
Сергей 
45 лет
19 лет в сервисе
Был
11 лет назад
2 отзыва
17 лет назад

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