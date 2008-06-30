Нужен отчет вытяжка из 1с 77 по продажам ТМЦ в разрезе месяцев. Желаемый результат в прилагаемой форме
Создание новой дополнительной формы счета в 1С77
Посмотрите сначало образец
Далее
При формировании счета в его теле
Требуется:
1. Показан артикул
2. Показан код
3. Показана сумма (откат) клиенту (данные расчитываются из типа цен умноженные на сумму продажи позиции)
4. Показана сумма чистой прибыли по позиции (расчтет производится по формуле= сумма продажи-сумма закупки-сумма (откат) клиенту
5. Внизу показаны суммы итоговые (клиенту, чистая прибыль)
Следующий этап печатная форма
В форме должно быть (смотри файл)
кроме печати и лого
Далее если работа будет выполнена на 5, то получите следущий блок доработок
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