Программа для работы с номенклатурой

ТЗ

1. Имеются прайсы листы составленные по разному в Excel

2. Прайсы листы загружаются в программу, далее из прайсов формируется номенклатура содержащая:

- категории

- артикулы

- наименование модели

- цены поставщиков

- цена розничная (формируется из усредненной цены поставщиков и наценки - которая устанавливается вручную, на каждую категорию отдельно)

- цена оптовая (формируется из усредненной цены поставщиков и наценки - которая устанавливается вручную, на каждую категорию отдельно)

Категория 1 (телефоны) (редактируется нами) .

Артикул Наименование Поставщик 1

(название редактируется) Поставщик 2

И т.д. Цена оптовая Цена розничная

87824 (возможность редактирования) Nokia 8800

(возможность редактирования) 30000 33000 31650 (возможность редактирования) 32500

(возможность редактирования)

Категория 2 и т.д. (фотоаппараты) (редактируется нами) .

Если в прайсе обнаруживается новая позиция, то позиция добавляется в номенклатуру и ей присваевается новый артикул, который формируется по порядку от последнего. Позиция подсвечивается красным цветом.

3. Экспорт из программы в csv, xml (разных форматов (Я.Маркет, Рамблер, МиксМаркет).

Выгрузка в Exel, 1 прайс листов:

- по отдельным категориям

- единым прайсом