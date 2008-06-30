Нужно решить задачу на паскале. Условие на рисунки изображены прямоугольник и окружность. Радиус и прочие координаты произвольны. На входе. Координаты точки x,y На выходе "Попали" или "Не попали", в выделенные области. Рисунок ...
Программа для работы с номенклатурой
ТЗ
1. Имеются прайсы листы составленные по разному в Excel
2. Прайсы листы загружаются в программу, далее из прайсов формируется номенклатура содержащая:
- категории
- артикулы
- наименование модели
- цены поставщиков
- цена розничная (формируется из усредненной цены поставщиков и наценки - которая устанавливается вручную, на каждую категорию отдельно)
- цена оптовая (формируется из усредненной цены поставщиков и наценки - которая устанавливается вручную, на каждую категорию отдельно)
Категория 1 (телефоны) (редактируется нами) .
Артикул Наименование Поставщик 1
(название редактируется) Поставщик 2
И т.д. Цена оптовая Цена розничная
87824 (возможность редактирования) Nokia 8800
(возможность редактирования) 30000 33000 31650 (возможность редактирования) 32500
(возможность редактирования)
Категория 2 и т.д. (фотоаппараты) (редактируется нами) .
Если в прайсе обнаруживается новая позиция, то позиция добавляется в номенклатуру и ей присваевается новый артикул, который формируется по порядку от последнего. Позиция подсвечивается красным цветом.
3. Экспорт из программы в csv, xml (разных форматов (Я.Маркет, Рамблер, МиксМаркет).
Выгрузка в Exel, 1 прайс листов:
- по отдельным категориям
- единым прайсом
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