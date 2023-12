Приложение для парсинга участников телеграмм чата

Доброго времени суток. Задача следующая: Есть библиотека IPFS на GO: https://github.com/ipfs/go-ipfs. Есть библиотека интерпретатора GO на C#: Go2C# https://github.com/GridProtectionAlliance/go2cs Нужно запустить IPFS daemon на С# с использованием данной библиотеки (или аналогичной).