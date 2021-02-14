Парсер коэффициентов букмекеров ЦУПИС

Нужны парсеры всех легальных российских букмекерских контор.

Парсить нужно лайв коэффициенты на баскетбол в режиме 24/7

Реализация должна быть грамотная бк не должны банить IP за парсинг.

Если вы имели опыт работы с бк и есть примеры подобных работ вы будете рассмотрены приоритетно.

Данная задача не одноразовая, это долговременное сотрудничество.

Я готов оплачивать ежемесячно за поддержку парсеров в рабочем режиме.

Предоставлю хороший сервер и небольшой список качественных прокси серверов для работы.

Все детали обсудим в личных сообщениях.

Желающие сделать парсеры используя чисто селениум можете не писать, это решение не подойдет т.к. сильно ресурсоемкое и медленное. Нужно быстрое и не тяжелое решение.