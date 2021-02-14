Парсер коэффициентов букмекеров ЦУПИС

Прикладное ПОЗакрыт1 заявка671 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужны парсеры всех легальных российских букмекерских контор.

Парсить нужно лайв коэффициенты на баскетбол в режиме 24/7 

Реализация должна быть грамотная бк не должны банить IP за парсинг.

Если вы имели опыт работы с бк и есть примеры подобных работ вы будете рассмотрены приоритетно.

Данная задача не одноразовая, это долговременное сотрудничество.

Я готов оплачивать  ежемесячно за поддержку парсеров в рабочем режиме. 

Предоставлю хороший сервер и небольшой список качественных прокси серверов для работы.

Все детали обсудим в личных сообщениях. 

Желающие сделать парсеры используя чисто селениум можете не писать, это решение не подойдет т.к. сильно ресурсоемкое и медленное. Нужно быстрое и не тяжелое решение.

3 года назад
id2606
40 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
год назад
  • Похожие заказы

  • Программа на pascal abc

    необходимо написать программу на pascal abc, которая могла бы считать введенные с клавиатуры примеры, которые могут содержать любые действия(+-;/), скобки, нецелочисленные значения, отрицательные числа и тригонометрию. Кроме этого он должен рисовать графики функций, также введенных ...

    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработать telegram бота для создания платной подписки для канала

    Основная задача бота - помощь авторам в монетизации их сообществ. У автора есть закрытый телеграм канал или группа, куда он хочет продавать платный доступ. Чтобы не контролировать сроки самостоятельно и принимать оплаты руками - автор ...

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Доработать АвтоКликер

    Немного объясню, в чем проблема: Создаю скрипт (сценарий) для подачи объявления на сайте Яндекса. Даю объявление на яндексе, авторизация проходит успешно, заполняю формы, все нормально. НО вдруг всплывает окно к примеру Касперского или какой нибудь другой программы, ...

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Приложение на python 3, автозаполнение формы youtube.

    $40

    Необходимо автозаполнять форму [url=https://www.youtube.com/copyright_complaint_form]https://www.youtube.com/copyright_complaint_form[/url] часть данных формы постоянны, они вносятся в настройки, и считываются оттуда, часть берется из почты, скрин, [url=http://joxi.ru/l2Z1PR0izPOZpm]http://joxi.ru/l2Z1PR0izPOZpm[/url] . Претендентам вышлю ТЗ.

    Python
    Прикладное ПО5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Автоматизировать работу в браузере

    Задача такая: - нужно дать объявление на Авито, т.е. чтобы была имитация действий как будто, я сам подаю объявление, но чтобы это делала программа.  Движение мышкой, тоже должно быть, т.е. чтобы Авито не заподозрило, что это ...

    Прикладное ПО6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Система оплаты по RFID браслетам

    Всем привет! Задача – реализовать систему оплаты по браслетам для небольшого кафе на базе отдыха. Совсем в этой теме пока не разбираюсь, не до конца понимаю какие именно браслеты (RFID/NFC) нужны и т.д. Но должно ...

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработка Telegram-бота

    Разработка Telegram-бота. Главная задача: внедрить в телеграм-бота данные из гугл-таблицы, постояно обновлять эти данные у бота + внедрение некоторых функций, описанных ниже Требования к Telegram-боту: 1)Забирать ключевые данные пользователя из гугл-таблицы: ФИО, номер телефона, email, код клиента, ...

    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Написать скрипт для сбора кооординат из Яндекса по адресу

    $6

    Есть тестовый файл с адресами, нужно написать скрипт чтобы собрать координаты из яндекса для каждого из адресов и записать в другой текстовый файл. Скрипт для основы https://github.com/yandex-php/php-yandex-geo Адресов до 1000. Скрипт будет работать на моем хостинге, поэтому ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Создание программы для склейки аудиофайлов и вывода файла с субтитрами

    1. Есть много аудио файлов - озвученный текст книги по предложениям. 1 аудио файл = 1 предложение из текста. 2. Есть печатный текст в Excel - 1 ячейка = 1 предложение текста из книги, и рядом ...

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужно автоматизировать просмотр страниц в портабл браузерах.

    Задачи бота: 1)Открыть указанный портабл браузер на основе chrome 2)Открыть несколько новых вкладок, совершить движения мышкой во вкладке, несколько нажатий в заданные области, закрыть браузер. 3)Перейти в следующий аналогичный портабл браузер, повторить п2 4)По возможности сделать это все в ...

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    3 года назад