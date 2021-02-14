Есть тестовый файл с адресами, нужно написать скрипт чтобы собрать координаты из яндекса для каждого из адресов и записать в другой текстовый файл. Скрипт для основы https://github.com/yandex-php/php-yandex-geo Адресов до 1000. Скрипт будет работать на моем хостинге, поэтому ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разработка Telegram-бота. Главная задача: внедрить в телеграм-бота данные из гугл-таблицы, постояно обновлять эти данные у бота + внедрение некоторых функций, описанных ниже
Требования к Telegram-боту:
1)Забирать ключевые данные пользователя из гугл-таблицы: ФИО, номер телефона, email, код клиента, статус: квал/неквал
2)Возможность самому добавлять, изменять ключевые данные пользователя в админке
3)Иметь базу пользователей в самом боте с возможностью поиска этих пользователей по фильтрам: ФИО, код клиента, email, номер телефона
4)Отслеживать закреплен ли пользователь сейчас за менеджером Фридом Финанс (тоже данные из гугл-таблицы) (если не закреплен - исключить из канала)
5)Отслеживать автоматически депозит пользователя
6)Автоматически исключать пользователя из канала после двухнедельного вступления в него если депозит по счету составляет меньше ... рублей (Это нужно сделать чтобы предоставить тестовый доступ в канал на первые 2 недели до поступления денег на счет)
7)Запрашивать при вступлении в канал после двухнедельного тестового доступа, и далее Сканировать банковские выписки по счету (справки о состоянии банк счета, образцы есть) на предмет наличия определенной суммы ДС, и если сумма менее ХХ ХХХХ Долларов/Рублей, автоматически исключать из канала такого пользователя
8)Возможность составлять опросы для клиентов и также задавать им вопросы в личку от имени бота (например, опросы по качеству обслуживания, по удобству функционала бота; вопросы по типу: где работаете, кто по профессии, как зарабатываете деньги, сумма инвестирования, период инвестирования, сумма ежемесячных/еженедельных пополнений счета, стретегия по портфелю(краткосрочный, среднесрочный, долгосрочный), риск-менеджмент (средняя сумма сделки/участия в ipo) и т.д.)
9)Возможность проводить тесты для пользователей для выявления уровня профессианализма среди аудитории канала по вопросам инвестирования на фондовом рынке. Можно сделать небольшую админку или инструкцию, как назначать, и запускать тесты и опросы бота в канале, чтобы админу канала потом можно было их менять.
Список будет добавляться по мере работ над ботом.
Сумму предлагайте сами
- Похожие заказы
- $6Прикладное ПО1 исполнительЗавершен3 года назад
1. Есть много аудио файлов - озвученный текст книги по предложениям. 1 аудио файл = 1 предложение из текста. 2. Есть печатный текст в Excel - 1 ячейка = 1 предложение текста из книги, и рядом ...Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт3 года назад
Добрый день Необходимо обновить программу Налоговик-2018 внутри нашего сервиса. Мы разработали веб-оболочку общающуюся (посредствам запросов JSON) с программой на винде, и пришло время обновиться до 20 версии не поломав это общение. Более подробно с кандидатом!Закрыт3 года назад
Задачи бота: 1)Открыть указанный портабл браузер на основе chrome 2)Открыть несколько новых вкладок, совершить движения мышкой во вкладке, несколько нажатий в заданные области, закрыть браузер. 3)Перейти в следующий аналогичный портабл браузер, повторить п2 4)По возможности сделать это все в ...Закрыт3 года назад
Нужен софт/скрипт/макрос либо другое решение с помощью которого вы сможете реализовать эту задачу. Нужен автоматический импорт информации из разных гугл-таблиц поставщиков в одну мою таблицу. Функцию самой гугл-таблицы "Importrange" не предлагать, не подходит. Прикрепляю скрин, где видно что ...Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт3 года назад
Нужно написать бота на базе браузера который подключается по вебсокету к моему серверу и ждет команд. [b]setProxy[/b] устанавливает прокси для браузера, [b]openPage[/b] открывает страницу betboom [b]login[/b] с передачей логина и пароля для входа, логинится ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт3 года назад
Нужна консультация кто с git на ты, не просто знает все команды, а понимает как ведется разработка в огромных сложных проектах таких как webkit. Есть репозитарий qtwebkit это порт webkit для Qt Последняя версия вебкита в qtwebkit-stable ветке ...Закрыт3 года назад
Имеются весы с WiFi модулем, необходимо разработать программу для отображения данных на ПК и управление весами с ПК (обнуление, тарировка). Связь обеспечивается по протоколу UDP, для управления весами имеется специальный протокол.Прикладное ПО5 заявокЗакрыт3 года назад
Хочу что бы пользователи ставили друг-другу плюсики за посты в чате. Так же бот должен вести статистику, что бы выло видно у кого сколько "+" и кто сколько "+" поставил.Прикладное ПО6 заявокЗакрыт3 года назад