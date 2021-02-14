Разработка Telegram-бота. Главная задача: внедрить в телеграм-бота данные из гугл-таблицы, постояно обновлять эти данные у бота + внедрение некоторых функций, описанных ниже

Требования к Telegram-боту:

1)Забирать ключевые данные пользователя из гугл-таблицы: ФИО, номер телефона, email, код клиента, статус: квал/неквал

2)Возможность самому добавлять, изменять ключевые данные пользователя в админке

3)Иметь базу пользователей в самом боте с возможностью поиска этих пользователей по фильтрам: ФИО, код клиента, email, номер телефона

4)Отслеживать закреплен ли пользователь сейчас за менеджером Фридом Финанс (тоже данные из гугл-таблицы) (если не закреплен - исключить из канала)

5)Отслеживать автоматически депозит пользователя

6)Автоматически исключать пользователя из канала после двухнедельного вступления в него если депозит по счету составляет меньше ... рублей (Это нужно сделать чтобы предоставить тестовый доступ в канал на первые 2 недели до поступления денег на счет)

7)Запрашивать при вступлении в канал после двухнедельного тестового доступа, и далее Сканировать банковские выписки по счету (справки о состоянии банк счета, образцы есть) на предмет наличия определенной суммы ДС, и если сумма менее ХХ ХХХХ Долларов/Рублей, автоматически исключать из канала такого пользователя

8)Возможность составлять опросы для клиентов и также задавать им вопросы в личку от имени бота (например, опросы по качеству обслуживания, по удобству функционала бота; вопросы по типу: где работаете, кто по профессии, как зарабатываете деньги, сумма инвестирования, период инвестирования, сумма ежемесячных/еженедельных пополнений счета, стретегия по портфелю(краткосрочный, среднесрочный, долгосрочный), риск-менеджмент (средняя сумма сделки/участия в ipo) и т.д.)

9)Возможность проводить тесты для пользователей для выявления уровня профессианализма среди аудитории канала по вопросам инвестирования на фондовом рынке. Можно сделать небольшую админку или инструкцию, как назначать, и запускать тесты и опросы бота в канале, чтобы админу канала потом можно было их менять.

Список будет добавляться по мере работ над ботом.

Сумму предлагайте сами