Разработка Telegram-бота

Прикладное ПОЗакрыт4 заявки850 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Разработка Telegram-бота. Главная задача: внедрить в телеграм-бота данные из гугл-таблицы, постояно обновлять эти данные у бота + внедрение некоторых функций, описанных ниже

Требования к Telegram-боту:

1)Забирать ключевые данные пользователя из гугл-таблицы: ФИО, номер телефона, email, код клиента, статус: квал/неквал

2)Возможность самому добавлять, изменять ключевые данные пользователя в админке

3)Иметь базу пользователей в самом боте с возможностью поиска этих пользователей по фильтрам: ФИО, код клиента, email, номер телефона

4)Отслеживать закреплен ли пользователь сейчас за менеджером Фридом Финанс (тоже данные из гугл-таблицы) (если не закреплен - исключить из канала)

5)Отслеживать автоматически депозит пользователя

6)Автоматически исключать пользователя из канала после двухнедельного вступления в него если депозит по счету составляет меньше ... рублей (Это нужно сделать чтобы предоставить тестовый доступ в канал на первые 2 недели до поступления денег на счет)

7)Запрашивать при вступлении в канал после двухнедельного тестового доступа, и далее Сканировать банковские выписки по счету (справки о состоянии банк счета, образцы есть) на предмет наличия определенной суммы ДС, и если сумма менее ХХ ХХХХ Долларов/Рублей, автоматически исключать из канала такого пользователя

8)Возможность составлять опросы для клиентов и также задавать им вопросы в личку от имени бота (например, опросы по качеству обслуживания, по удобству функционала бота; вопросы по типу: где работаете, кто по профессии, как зарабатываете деньги, сумма инвестирования, период инвестирования, сумма ежемесячных/еженедельных пополнений счета, стретегия по портфелю(краткосрочный, среднесрочный, долгосрочный), риск-менеджмент (средняя сумма сделки/участия в ipo) и т.д.)

9)Возможность проводить тесты для пользователей для выявления уровня профессианализма среди аудитории канала по вопросам инвестирования на фондовом рынке. Можно сделать небольшую админку или инструкцию, как назначать, и запускать тесты и опросы бота в канале, чтобы админу канала потом можно было их менять.

Список будет добавляться по мере работ над ботом.

Сумму предлагайте сами

3 года назад
aimilavkin
28 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
  • Похожие заказы

  • Написать скрипт для сбора кооординат из Яндекса по адресу

    $6

    Есть тестовый файл с адресами, нужно написать скрипт чтобы собрать координаты из яндекса для каждого из адресов и записать в другой текстовый файл. Скрипт для основы https://github.com/yandex-php/php-yandex-geo Адресов до 1000. Скрипт будет работать на моем хостинге, поэтому ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Создание программы для склейки аудиофайлов и вывода файла с субтитрами

    1. Есть много аудио файлов - озвученный текст книги по предложениям. 1 аудио файл = 1 предложение из текста. 2. Есть печатный текст в Excel - 1 ячейка = 1 предложение текста из книги, и рядом ...

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Обновить программу Налоговик-2018 внутри сервиса

    Добрый день Необходимо обновить программу Налоговик-2018 внутри нашего сервиса. Мы разработали веб-оболочку общающуюся (посредствам запросов JSON) с программой на винде, и пришло время обновиться до 20 версии не поломав это общение. Более подробно с кандидатом!

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужно автоматизировать просмотр страниц в портабл браузерах.

    Задачи бота: 1)Открыть указанный портабл браузер на основе chrome 2)Открыть несколько новых вкладок, совершить движения мышкой во вкладке, несколько нажатий в заданные области, закрыть браузер. 3)Перейти в следующий аналогичный портабл браузер, повторить п2 4)По возможности сделать это все в ...

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Автоматический импорт информации из множества Google таблиц в одну

    Нужен софт/скрипт/макрос либо другое решение с помощью которого вы сможете реализовать эту задачу. Нужен автоматический импорт информации из разных гугл-таблиц поставщиков в одну мою таблицу.  Функцию самой гугл-таблицы "Importrange" не предлагать, не подходит. Прикрепляю скрин, где видно что ...

    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Бот для betboom.ru

    Нужно написать бота на базе браузера который подключается по вебсокету к моему серверу и ждет команд. [b]setProxy[/b] устанавливает прокси для браузера, [b]openPage[/b] открывает страницу betboom [b]login[/b] с передачей логина и пароля для входа, логинится ...

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужна консультация эксперта github

    Нужна консультация кто с git на ты, не просто знает все команды, а понимает как ведется разработка в огромных сложных проектах таких как webkit. Есть репозитарий qtwebkit это порт webkit для Qt Последняя версия вебкита в qtwebkit-stable ветке ...

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработать программу для связи WiFi весов c ПК

    Имеются весы с WiFi модулем, необходимо разработать программу для отображения данных на ПК и управление весами с ПК (обнуление, тарировка). Связь обеспечивается по протоколу UDP, для управления весами имеется специальный протокол.

    Прикладное ПО5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Телеграмм бот

    Хочу что бы пользователи ставили друг-другу плюсики за посты в чате.  Так же бот должен вести статистику, что бы выло видно у кого сколько "+" и кто сколько "+" поставил.

    Прикладное ПО6 заявок
    Закрыт
    3 года назад