Доработать АвтоКликер

Немного объясню, в чем проблема:

Создаю скрипт (сценарий) для подачи объявления на сайте Яндекса.

Даю объявление на яндексе, авторизация проходит успешно, заполняю формы, все нормально.

НО вдруг всплывает окно к примеру Касперского или какой нибудь другой программы, и всё ломается. Окно блокирует дальнейшие действия автокликера.

Нужно какое-то решение, чтобы закрывать эти окна. И не блокировать работу АвтоКликера.