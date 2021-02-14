Автоматизировать работу в браузере

Задача такая: - нужно дать объявление на Авито, т.е. чтобы была имитация действий как будто, я сам подаю объявление, но чтобы это делала программа.

Движение мышкой, тоже должно быть, т.е. чтобы Авито не заподозрило, что это делается программно.