Система оплаты по RFID браслетам

Всем привет!

Задача – реализовать систему оплаты по браслетам для небольшого кафе на базе отдыха. Совсем в этой теме пока не разбираюсь, не до конца понимаю какие именно браслеты (RFID/NFC) нужны и т.д. Но должно быть максимально просто и бюджетно.

Я так понимаю должны быть браслеты, какой-то ридер и ПО для Win или Android.

Суть такая – пользователь прислоняет браслет к ридеру. В админке есть 15-20 позиций из меню и управление балансом. То есть пользователь пополняет депозит на какую-то сумму, админ зачисляет эту сумму на баланс браслета. Далее пользователь прислоняет браслет – у админа высвечивается баланс, он выбирает какие-то позиции из меню и эта сумма списывается с баланса. Также должна быть функция обнуления баланса. И по некоторым браслетам возможность уходить в «минус» на определенную сумму. Также в базе должна храниться история заказов.

Я так понимаю даже писать ничего на браслет не нужно, главное его идентифицировать и все действия уже происходят в локальной базе данных.

Никаких чеков и прочего не нужно. Просто работа с балансом в БД.

Возможно использовать какое-то стандартное решение или написать с нуля. Оборудование желательно использовать максимально простое и бюджетное.

Если делали что-то подобное или готовы попробовать – пишите, пожалуйста, ориентировочный бюджет и методы реализации. Также желательно ссылку на портфолио или подобные проекты. Возможна работа через безопасную сделку.

Спасибо.