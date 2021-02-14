Система оплаты по RFID браслетам

Разработка Telegram-бота. Главная задача: внедрить в телеграм-бота данные из гугл-таблицы, постояно обновлять эти данные у бота + внедрение некоторых функций, описанных ниже Требования к Telegram-боту: 1)Забирать ключевые данные пользователя из гугл-таблицы: ФИО, номер телефона, email, код клиента, ...
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Всем привет!
Задача – реализовать систему оплаты по браслетам для небольшого кафе на базе отдыха. Совсем в этой теме пока не разбираюсь, не до конца понимаю какие именно браслеты (RFID/NFC) нужны и т.д. Но должно быть максимально просто и бюджетно.
Я так понимаю должны быть браслеты, какой-то ридер и ПО для Win или Android.
Суть такая – пользователь прислоняет браслет к ридеру. В админке есть 15-20 позиций из меню и управление балансом. То есть пользователь пополняет депозит на какую-то сумму, админ зачисляет эту сумму на баланс браслета. Далее пользователь прислоняет браслет – у админа высвечивается баланс, он выбирает какие-то позиции из меню и эта сумма списывается с баланса. Также должна быть функция обнуления баланса. И по некоторым браслетам возможность уходить в «минус» на определенную сумму. Также в базе должна храниться история заказов.
Я так понимаю даже писать ничего на браслет не нужно, главное его идентифицировать и все действия уже происходят в локальной базе данных.
Никаких чеков и прочего не нужно. Просто работа с балансом в БД.
Возможно использовать какое-то стандартное решение или написать с нуля. Оборудование желательно использовать максимально простое и бюджетное.
Если делали что-то подобное или готовы попробовать – пишите, пожалуйста, ориентировочный бюджет и методы реализации. Также желательно ссылку на портфолио или подобные проекты. Возможна работа через безопасную сделку.
Спасибо.
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