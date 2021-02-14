Разработать telegram бота для создания платной подписки для канала

Основная задача бота - помощь авторам в монетизации их сообществ. У автора есть закрытый телеграм канал или группа, куда он хочет продавать платный доступ. Чтобы не контролировать сроки самостоятельно и принимать оплаты руками - автор использует бота для автоматизации. В боте автор настраивает срок доступа и цену подписки для подписчика. После оплаты - подписчик попадает в закрытое сообщество. По истечении срока подписки бот в автоматическом режиме напоминает подписчику об оплате, при неуплате удаляет подписчика из закрытого сообщества.Примеры работающих ботов: https://invitemember.com/ https://nemilin.pro/

Обязателен опыт в создании ботов телеграм (не на конструкторе!)

Опыт в работе с платежными системами (Яндекс Деньги, Киви, Яндекс Касса)

Работа через гаранта либо постоплата

В ответе укажите ссылки на созданные боты

Пишите телеграм, скину подробное ТЗ