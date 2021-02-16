Запустить daemon GO на C#

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Доброго времени суток.

Задача следующая:

Есть библиотека IPFS на GO: 

https://github.com/ipfs/go-ipfs.

Есть библиотека интерпретатора GO на C#: 

Go2C# https://github.com/GridProtectionAlliance/go2cs 

Нужно запустить IPFS daemon на С# с использованием данной библиотеки (или аналогичной).

3 года назад
ArtyomVladim
Артем 
44 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
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