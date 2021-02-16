Запустить daemon GO на C#

[u]Написать действие для кнопки "Редактирование" строки в excel. [/u] Действие кнопки (реализовано): - найти запись в excel файле - вывести значения столбцов в textbox'ы Действие кнопки [b](не реализовано)[/b]: - найти нужную строку в excel файле - перезаписать значения по столбцам найденной строки, ...
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Доброго времени суток.
Задача следующая:
Есть библиотека IPFS на GO:
https://github.com/ipfs/go-ipfs.
Есть библиотека интерпретатора GO на C#:
Go2C# https://github.com/GridProtectionAlliance/go2cs
Нужно запустить IPFS daemon на С# с использованием данной библиотеки (или аналогичной).
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