Приложение работающее с OpenGL

Требуется написать программу построения карты сети с возможностью мониторинга активного сетевого оборудования по протоколу snmp, с использованием БД MS Access. Программа по функциональности должна быть похожа на 3Com Network Supervisor Язык программирования c,c++,Delphi Нужен программист имеющий опыт программирования ...
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Что должно быть в работе(прект-курсовая):
1 Сценарий, что происходит в мультимедийном приложении
2 Должны быть созданы и показаны некоторые эффекты:смена дня,времени года(алгоритм отразить в разделе)
3 Особенности реализации(многослойная конструкция).Различные элементы рисуются в различной последовательности.
4 Управление приложением:
--1назначения всех функциональных кнопок и их обрисовка
--2использование системы меню
5 Анимация не надо использовать сложные кинем. схемы. Нужно простые приемы связаны с движением
Используется библиотека GLUT.
Написано должно быть с использованием MS Visual C++ (желательно 6й версии).
Визуально это должен быть например какойто дом, деревья, задний фон соответственно.
Должна быть смена времен года, дня и ночи.
Должен присутствовать какой-либо движущийся объект, например машина, лодка, или чтото вроде этого.
Никакой сложной графики, полностью мир обрисовывать в 3D ненужно.
К проекту приложен файл с примером того что нужно примерно, т.е. никакой сложной графики.
Срок выполнения максимум 1-2 дня. Чем быстрее тем лучше.
В итоге нужен исходный код программы, а не просто *.exe
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