Приложение работающее с OpenGL

Что должно быть в работе(прект-курсовая):

1 Сценарий, что происходит в мультимедийном приложении

2 Должны быть созданы и показаны некоторые эффекты:смена дня,времени года(алгоритм отразить в разделе)

3 Особенности реализации(многослойная конструкция).Различные элементы рисуются в различной последовательности.

4 Управление приложением:

--1назначения всех функциональных кнопок и их обрисовка

--2использование системы меню

5 Анимация не надо использовать сложные кинем. схемы. Нужно простые приемы связаны с движением

Используется библиотека GLUT.

Написано должно быть с использованием MS Visual C++ (желательно 6й версии).

Визуально это должен быть например какойто дом, деревья, задний фон соответственно.

Должна быть смена времен года, дня и ночи.

Должен присутствовать какой-либо движущийся объект, например машина, лодка, или чтото вроде этого.

Никакой сложной графики, полностью мир обрисовывать в 3D ненужно.

К проекту приложен файл с примером того что нужно примерно, т.е. никакой сложной графики.

Срок выполнения максимум 1-2 дня. Чем быстрее тем лучше.

В итоге нужен исходный код программы, а не просто *.exe