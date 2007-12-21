Приложение работающее с OpenGL

Прикладное ПОЗакрыт2 заявки155 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Что должно быть в работе(прект-курсовая):

1 Сценарий, что происходит в мультимедийном приложении

2 Должны быть созданы и показаны некоторые эффекты:смена дня,времени года(алгоритм отразить в разделе)

3 Особенности реализации(многослойная конструкция).Различные элементы рисуются в различной последовательности.

4 Управление приложением:

--1назначения всех функциональных кнопок и их обрисовка

--2использование системы меню

5 Анимация не надо использовать сложные кинем. схемы. Нужно простые приемы связаны с движением

Используется библиотека GLUT.

Написано должно быть с использованием MS Visual C++ (желательно 6й версии).

Визуально это должен быть например какойто дом, деревья, задний фон соответственно.

Должна быть смена времен года, дня и ночи.

Должен присутствовать какой-либо движущийся объект, например машина, лодка, или чтото вроде этого.

Никакой сложной графики, полностью мир обрисовывать в 3D ненужно.

К проекту приложен файл с примером того что нужно примерно, т.е. никакой сложной графики.

Срок выполнения максимум 1-2 дня. Чем быстрее тем лучше.

В итоге нужен исходный код программы, а не просто *.exe

16 лет назад
Sunjane
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
Выбранный исполнитель
progdog
Юрий 
32 годаУкраина
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
6 отзывов
16 лет назад
  • Похожие заказы

  • Построение карты ЛВС, мониторинг устройств

    $1400

    Требуется написать программу построения карты сети с возможностью мониторинга активного сетевого оборудования по протоколу snmp, с использованием БД MS Access. Программа по функциональности должна быть похожа на 3Com Network Supervisor Язык программирования c,c++,Delphi Нужен программист имеющий опыт программирования ...

    Прикладное ПО3 исполнителя
    Завершен
    16 лет назад

  • Программа для проверки ПИН кодов

    $150

    Необходимо разработать программу, которая будет проверять вводимые данные на соответствие ранее введенным. Программа должна иметь два режима работы: 1. Режим администратора - должен позволять импортировать в программу файл Экселя, в котором есть три столбца. В первом ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Требуется программа (скрипт) по наполнению ЖЖ

    $50

    Программа (или скрипт) должна вставлять сообщения в Живые Журналы данной группы пользователей ЖЖ. Все "по-белому". Все пользователи согласны. Нужно просто сократить механическую работу по наполнению ЖЖ сообщениями. Желаьельна многопоточность для ускорения работы

    Прикладное ПО6 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Разработки программы на С

    $300

    Для разработки программы, чтобы связать окно браузера и файл Excel. Необходимо сделать так, чтобы в окне браузера при наличии в тексте определенной фразы, которая есть в файле Excel, выводилась информация из файла Excel рядом с этой ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Электронный органайзер

    есть масса неплохих органайзеров, как бесплатных, так и платных, например http://www.essentialpim.com/?r=download Но у них есть общий недостаток. При планировании нельзя увязать задачу с контактом. То есть надо при организации задачи указывать контакт и при просмотре ежедневника надо видеть ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Алгоритм и/или идея

    Здравствуйте. Задание только под Делфи. Есть такая задача: есть три дерева TTreeView, в каждом содержится много узлов, в т.ч. вложенные. Точно есть узлы со значением level=0 - главные и level=1 - дочерние. есть также и узлы ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Мультимедиа-приложение

    $260

    Срочно, нужен квалифицированный и ответственный программист для экстренного завершения проекта (поскольку предыдущий человек позавчера пропал и как видно с концами) требуется квалифицированный программист Си или Дельфи, владеющий, а еще лучше имеющий наработки в области передачи ...

    Прикладное ПО5 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Симплекс - метод [ с Pascal ] на С++

    Здравствуйте. нужно перевести модуль (Object Pascal), содержащий классы [либо предложить свой, аналогичный по возможностям] : TSimplex - решение обычным симплекс-методом TIntSimplex (наследник TSimplex) - решение целочисленным методом TExtArray - динамический массив чисел типа extended -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= с объемом работы попрошу ознакомиться самостоятельно. срок 1 ...

    Прикладное ПО4 исполнителя
    Завершен
    16 лет назад

  • Архив базы *.abb - программа нужна для КПК

    $50

    короче работаю на буке - в базе данных - программа архивирует - базу в *.add пробывал связаться с разработчиком программы по емайл молчит :( чтоб сделал для - Glofiish X500 --- вот нужно чтоб база работала также хорошо ...

    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    16 лет назад