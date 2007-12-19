Электронный органайзер

есть масса неплохих органайзеров, как бесплатных, так и платных, например http://www.essentialpim.com/?r=download

Но у них есть общий недостаток.

При планировании нельзя увязать задачу с контактом.

То есть надо при организации задачи указывать контакт и при просмотре ежедневника надо видеть с кем эта задача связана.

А при просмотре контактов - видеть какие задачи по дням связаны с данным контактом и должна быть возможность добавлять на определённый день задачу

Если есть возможность доработать какой-либо органайзер за разумные деньги - жду предложений.