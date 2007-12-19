Электронный органайзер

Здравствуйте. Задание только под Делфи. Есть такая задача: есть три дерева TTreeView, в каждом содержится много узлов, в т.ч. вложенные. Точно есть узлы со значением level=0 - главные и level=1 - дочерние. есть также и узлы ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
есть масса неплохих органайзеров, как бесплатных, так и платных, например http://www.essentialpim.com/?r=download
Но у них есть общий недостаток.
При планировании нельзя увязать задачу с контактом.
То есть надо при организации задачи указывать контакт и при просмотре ежедневника надо видеть с кем эта задача связана.
А при просмотре контактов - видеть какие задачи по дням связаны с данным контактом и должна быть возможность добавлять на определённый день задачу
Если есть возможность доработать какой-либо органайзер за разумные деньги - жду предложений.
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