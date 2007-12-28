Разработки программы на С

Для разработки программы, чтобы связать окно браузера и файл Excel.

Необходимо сделать так, чтобы в окне браузера при наличии в тексте определенной фразы, которая есть в файле Excel, выводилась информация из файла Excel рядом с этой фразой в том же окне

Техническое задание вышлю по требованию.