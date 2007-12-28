Разработки программы на С

$300
Прикладное ПОЗавершен6 заявок281 просмотр
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Для разработки программы, чтобы связать окно браузера и файл Excel.

Необходимо сделать так, чтобы в окне браузера при наличии в тексте определенной фразы, которая есть в файле Excel, выводилась информация из файла Excel рядом с этой фразой в том же окне

Техническое задание вышлю по требованию.

16 лет назад
intelis
Group 
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
3 отзыва(-1)
Выбранный исполнитель
akkort
46 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 лет назад
$300
7 дней
Более, чем хорошо выполнил работу по ТЗ. Внимательно отнесся ко всем дополнительным пожеланиям. Быстро реагировал на письма и отвечал на вопросы. С Тимуром было приятно иметь дело. Рекомендую!
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