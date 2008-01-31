Построение карты ЛВС, мониторинг устройств

$1400
Прикладное ПОЗавершен4 заявки474 просмотра
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Требуется написать программу построения карты сети с возможностью мониторинга активного сетевого оборудования по протоколу snmp, с использованием БД MS Access.

Программа по функциональности должна быть похожа на 3Com Network Supervisor

Язык программирования c,c++,Delphi

Нужен программист имеющий опыт программирования с SNMP потоколомом и MIB базами сетевого оборудования, для разрабоотки системы построения карты ЛВС

16 лет назад
rizo_silver
Гость 
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
Выбранные исполнители
Asmur
50 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 лет назад
$1400
pashin
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
16 лет назад
$800
24 дня
С заданием не справился, в оговоренные сроки не предоставлял свою часть работы, не выходил на связь, возможно мало опыта, а может не было желания ... Мнение Владимира (http://weblancer.net/users/Virtson/), который работал вместе с ним над проектом. - В заявленные сроки была предоставлена часть функционала, но промежуточного сотрудничества не было.
Virtson
37 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
40 отзывов
16 лет назад
$680
40 дней
Сотрудничество протекает в лучшем виде, все учитывается, в случае появления новых идей - дорабатывается, хорошая работа в команде, организованность, проект над которым велась работа, находится в стадии доработки, из-за некачественно выполненной работы второго исполнителя , сразу была найдена замена на другого программиста и разработка программы продолжилась.Всем советую!!
проект был сложный. стоит отдать должное хорошему заказчику rizo_silver, который был не только корректен в работе, но и разбирался по сути самой задачи.
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