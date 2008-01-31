Построение карты ЛВС, мониторинг устройств

есть масса неплохих органайзеров, как бесплатных, так и платных, например http://www.essentialpim.com/?r=download Но у них есть общий недостаток. При планировании нельзя увязать задачу с контактом. То есть надо при организации задачи указывать контакт и при просмотре ежедневника надо видеть ...