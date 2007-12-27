Программа для проверки ПИН кодов

Необходимо разработать программу, которая будет проверять вводимые данные на соответствие ранее введенным.

Программа должна иметь два режима работы:

1. Режим администратора - должен позволять импортировать в программу файл Экселя, в котором есть три столбца. В первом столбце номер, во втором код, в третьем контрольное число от 100 до 9999. И номер и код состоят из 9 цифр. Номер уникален, код может повторяться (теоретически), контрольные числа повторяются. В программе должна сохраняться привязка номера к коду и контрольному числу. Программа не должна позволять просмотреть каким-либо способом введенные сведения. Импортирование должно быть не одноразовым, то есть ранее занесенные данные могут дополняться новыми сведениями из новых файлов. Также в режиме администратора должна быть возможность получить сведения о запросах оператора за конкретную дату. Режим администратора защищается паролем.

2. Режим оператора. В режиме оператора программа должна иметь панели для ввода номера и кода. После ввода номера, и кода, они проверяются программой на соответствие между собой согласно ранее введенных администратором данных из файла. О результатах проверки сообщается оператору с указанием контрольного числа. Также результаты проверки записываются в выдаваемый администратору отчет с указанием даты, времени, номера, кода и результатов запроса. При положительном результате проверки оператору для заполнения добавляются еще 3 поля (1 - отрасль (выпадающее меню, задающееся в режиме администратора); 2 - Вопрос (до 500 знаков); 3 - Комментарий (до 500 знаков)). Заполненные поля "привязываются" к номеру и также выдаются администратору с запросом. Также при положительном результате этот номер "погашается", о чем и сообщается оператору в случае повторного запроса этого номера (результат такой проверки отмечается как отрицательный).