Программа обработки однотипных документов в пакетном режиме

Прикладное ПОЗакрыт3 заявки178 просмотров
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Исходными данными для программы являются текстовые файлы в форматах Word (doc, xml, rtf, docx, odt),

подобранные пользователем до начала работы с программой по принципу

однотипности структуры текста. Папки документов формируются пользователем до

начала работы программы.

На выходе - файлы с теми же названиями, в формате xml, с текстом, преобразованным по определенным

правилам, с заданной структурой.

Должны присутствовать:

- сохраненные трафареты обработки файлов, каждый с оригинальным именем, заданным исполнителем;

- файл конфигурации, в котором хранятся последние варианты заданных путей к папкам, имя последнего

использованного трафарета;

- справочник фрагментов и вариантов обработки к ним (доступен для редактирования пользователем)

- справочник элементов для конструирования новых вариантов обработки - конструктор (недоступен для редактирования

пользователем)

6 лет назад
guest_14996586874666
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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