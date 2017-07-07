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Программа обработки однотипных документов в пакетном режиме
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Исходными данными для программы являются текстовые файлы в форматах Word (doc, xml, rtf, docx, odt),
подобранные пользователем до начала работы с программой по принципу
однотипности структуры текста. Папки документов формируются пользователем до
начала работы программы.
На выходе - файлы с теми же названиями, в формате xml, с текстом, преобразованным по определенным
правилам, с заданной структурой.
Должны присутствовать:
- сохраненные трафареты обработки файлов, каждый с оригинальным именем, заданным исполнителем;
- файл конфигурации, в котором хранятся последние варианты заданных путей к папкам, имя последнего
использованного трафарета;
- справочник фрагментов и вариантов обработки к ним (доступен для редактирования пользователем)
- справочник элементов для конструирования новых вариантов обработки - конструктор (недоступен для редактирования
пользователем)
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