Парсинг выдачи Google и расчет внутри программы

Общий алгоритм работы:

В программу (должна быть десктопной) будет загружаться файл Excel с двумя колонками – В первой запросы (ключи), во второй цифры (частота запросов). Программа должна открыть выдачу Гугла по первому запросу из списка и запомнить страницы, которые находятся в топ 10 (открывать эти страницы не нужно). Далее программа открывает выдачу для каждого следующего ключа из списка и ищет совпадения страниц со страницами из выдачи главного ключа. После того, как будет проанализирован весь список, формируется отчет со всеми ключами, которые отсортированы по количеству совпадений страниц в выдаче.

Более подробное описание в файле во вложении.

Обязательно пишите сроки и стоимость работы.