Создать расширение для Chrome

Нужно написать парсер, который будет парсить информацию с сайта, а затем при помощи бота в Telegram (через Bot Api) будет отсылать её подписчикам бота (доступ к боту по ключам и на определённое время). [u][b]Подробности в прикреплённом файле![/b][/u] 1. В идеале писать на PHP + MySQL для сервера ...