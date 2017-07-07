Создать расширение для Chrome

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Сможете ли вы создать расширение для браузера который бы считал сколько раз пользователь просмотрел рекламу. (флеш заставку, например которая идет перед фильмом на бесплатных кинотеатрах)

6 лет назад
Colcefer
Олег 
33 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
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