Программист CodeIgniter (для PerfexCRM)

Нужно произвести анализ успешности траекторий учебного процесса с использованием технологи Process Mining и произвести в программе ProM Взять готовую базу из сайта www.kaggle.com вся подробная информация в сообщение [url=https://www.kaggle.com/rocki37/open-university-learning-analytics-dataset]https://www.kaggle.com/rocki37/open-university-learning-analytics-dataset [/url][url=https://analyse.kmi.open.ac.uk/open_dataset#description]https://analyse.kmi.open.ac.uk/open_dataset#description [/url] есть пример работы , нужен отчёт по проделанной работе ...
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Необходим программист для расширения функционала в CRM Perfex (https://codecanyon.net/item/perfex-powerful-open-source-crm/14013737) Написана на фреймворке CodeIgniter
- Работа с почтой
- Модуль телефонии
- изменения в существующих модулях
Бюджет согласуем по договоренности
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