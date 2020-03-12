Программист CodeIgniter (для PerfexCRM)

Прикладное ПОЗакрыт1 заявка188 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходим программист для расширения функционала в CRM Perfex (https://codecanyon.net/item/perfex-powerful-open-source-crm/14013737) Написана на фреймворке CodeIgniter

- Работа с почтой

- Модуль телефонии

- изменения в существующих модулях

Бюджет согласуем по договоренности

4 года назад
timofeevroman
34 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
4 года назад
  • Похожие заказы

  • Аналитическая обработка методами Process mining и программой ProM

    Нужно произвести анализ успешности траекторий учебного процесса с использованием технологи Process Mining и произвести в программе ProM Взять готовую базу из сайта www.kaggle.com вся подробная информация в сообщение  [url=https://www.kaggle.com/rocki37/open-university-learning-analytics-dataset]https://www.kaggle.com/rocki37/open-university-learning-analytics-dataset [/url][url=https://analyse.kmi.open.ac.uk/open_dataset#description]https://analyse.kmi.open.ac.uk/open_dataset#description [/url] есть пример работы , нужен отчёт по проделанной работе ...

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Необходимо написать Parser на framework Laravel

    Необходимо написать Parser на Larevel. Можно использовать сторонние библиотеки, необходимо предусмотреть возможность периодического сбора данных при помощи cron. Сам по себе parser не для больших объемов данных. Есть нюансы, опишу их в личном сообщении

    Laravel
    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Создать программу для объединения R-keeper с программой детекции

    Нужно, чтобы программа в реальном времени трансформировала код (номер, id) биометрического слепка лица в такой номер, который будет понятен кассовому ПО, и который будет отражён в чеке как индивидуальный код этого клиента и его биометрической ...

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Макрос для excel

    Добрый день Есть необходимость в разработке простого макроса для excel. Пример того, что нужно (исходные таблицы и конечный вариант) можно посмотреть здесь https://drive.google.com/open?id=19a-vOD2-xgNlp3AXKo-VeOTStFFqYY7y В папке два варианта простой и более сложной таблицы, не могли бы вы оценить ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Написать сервис на Python для работы с криптобиржами

    $1000

    Написать сервис на Python. Обязателен опыт работы с высоконагруженными системами, которые умеют масштабироваться. Опыт работы с Кубернетус. ngix Опыт работы с криптобиржами(API, написание ботов). Полное ТЗ потенциальному исполнителю. Посредники, кидалы и шаблонные ответы сразу в игнор

    Python
    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Сервис в приложение телеграмм

    Требуется сделать, сервис на платформе телеграмм  Пользователь запускает нашего бота (в приложение тг)  Вводит свои данные аккаунта, наш сервис обращается к сайту берет статистику этого аккаунта и передает ее пользователю в виде скриншота.  Так же нужна будет реф. ...

    Прикладное ПО5 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Создать бот-парсер используя программу kibor (kibor-bot.com)

    Создать бот-парсер используя программу kibor (kibor-bot.com),  но могу рассмотреть создание бота с помощью аналогичных программ. Порядок действий прост: 1. В адресную строку копируем урл (урл будет один и тот же будет меняться только один get параметр, хранение ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Связать R-keeper и другую программу

    Создать программу для взаимодействия r-keeper и другой программой на с/с++ R-keeper должен в реальном времени принимать сигнал, номер от нашей программы, трансформированный в номер, который примет R-keeper в чек и дальнейшую аналитику.

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Доработка программы асеs

    сделать возможным формировать счёт (из прайса) на товары и улуги + аналитика и сверка с контрагентами + учет денег (в идеале синхронизация с клиент банком и картой

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Доработка сайта johnywood.ru

    1. Нужно переделать карточку товара, сейчас она выглядит так: [url=https://johnywood.ru/catalog/tualetnie-stoliki/stoliki-s-zerkalom/stoliki-s-zerkalom_344.html]https://johnywood.ru/catalog/tualetnie-stoliki/stoliki-s-zerkalom/stoliki-s-zerkalom_344.html[/url]  Нужно реализовать возможность к одному столу выбирать разный тип зеркал. (посредством выпадающего меню справа от фото) Пример [url=https://impressionsvanity.com/collections/slaystation/products/slaystation-pro-premium-mirrored-vanity-table?variant=31526926549085]https://impressionsvanity.com/collections/slaystation/products/slaystation-pro-premium-mirrored-vanity-table?variant=31526926549085 [/url]При выборе другого зеркала должна пересчитываться стоимость а так же ...

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    4 года назад