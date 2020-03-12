Создать программу для объединения R-keeper с программой детекции

Нужно, чтобы программа в реальном времени трансформировала код (номер, id) биометрического слепка лица в такой номер, который будет понятен кассовому ПО, и который будет отражён в чеке как индивидуальный код этого клиента и его биометрической маски. Затем все данные чеков выгружаются для аналитики. В аналитике используются разные параметры и категории для формирования отчётов. Поэтому у программы должен быть простой, но понятный интерфейс.1. Версия R-Keeper 7.52. Интерфейса взаимодействия с нашей программой детекции как такого нет, есть выгрузка в реальном времени id биометрических масок. Могу прислать файл для примера, как выглядят эти номера. 3. Мы делаем решение связки биометрического id лица человека с чеком кассовой системы.Нам необходимо в реальном времени присвоить нашим id маскам номера, которые будут приняты R-keeper и будут отражаться в чеке, как индивидуальный номер конкретного клиента (его биометрической маски), затем выгружать данные чеки (в свою бд, чтобы формировать аналитические отчёты ). Примерно так формируется id https://youtu.be/nZI_EM_37r0 По кассовой системе ничего нет, все с нуля.