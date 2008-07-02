Разарботка обработчика 1С8

Ситуация:

Есть компания, которая всю свою оперативную (и аналитическую) деятельность ведет в некой ERP-системе.А фискальная отчетность делается в 1с. Так вот сейчас бухгалтера руками перебивают данные из счетов - фактур в 1с8 бухгалтерия.

Цель:

Написать обработчик, который из Excel будет укладывать данные по отгрузкам и приходам в 1с 8 бухгалтерия.

файлов два. Один по отгрузкам, другой по приходам. Оба файла прикреплены.

Файлы могут быть доработаны и изменены по вашему требованию, с точки зрения добавления, например, id - шников или каких-либо полей.

"Своих" фирм несколько.

Excel тут прикреплять нельзя. Поэтому пример файлов выгрузки вышлю в e-mail

В предложении желательно описать как вы собираетесь синхронизировать справочники товаров и контрагентов. Это не должно вызывать проблем с обновлением.