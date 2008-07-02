Nuzhno sdelat spisok nebolshih zada4 svazannih s redaktirovaniem stranic, rabota s bitrix, admininstracija affilenoj programmi i td. Spisok zada4 srazu predostavlu. Nuzhen 4elovek s opitom i spiskom rabot. Net ...
Разарботка обработчика 1С8
Ситуация:
Есть компания, которая всю свою оперативную (и аналитическую) деятельность ведет в некой ERP-системе.А фискальная отчетность делается в 1с. Так вот сейчас бухгалтера руками перебивают данные из счетов - фактур в 1с8 бухгалтерия.
Цель:
Написать обработчик, который из Excel будет укладывать данные по отгрузкам и приходам в 1с 8 бухгалтерия.
файлов два. Один по отгрузкам, другой по приходам. Оба файла прикреплены.
Файлы могут быть доработаны и изменены по вашему требованию, с точки зрения добавления, например, id - шников или каких-либо полей.
"Своих" фирм несколько.
Excel тут прикреплять нельзя. Поэтому пример файлов выгрузки вышлю в e-mail
В предложении желательно описать как вы собираетесь синхронизировать справочники товаров и контрагентов. Это не должно вызывать проблем с обновлением.
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