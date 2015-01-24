Создание модели работы такси в GPSS (язык GPSS!)

Нужно смоделировать работу компании такси в GPSS. (Модель МВС - многопроцессорные вычислительные системы)Такси 600 активных водителей. Поступают звонки (заявки) от клиентов в диспетчерскою (многоканальную) около 25 рабочих станций, с возможностью расширения. работа такси круглосуточная. Заявки попадают в очередь на обработку. диспетчер обрабатывает заявку не более 1 мин, дальше заявка-транзакт поступает в очередь на обработку в специальное приложение, находится или нет свободная машина, заявку принимает таксист, транзакт пошел дальше на обработку (т.е. непосредственное выполнение заказа таксистом), прибытие машины к клиенту не более 15 мин, транзакт занимает машину на время выполнения заказа от 5мин до трех часов. После выполненя заказа доставка клиента из пункта А в пункт В, машина освобождается и снова готова к приему новой заявки, и так 7 дней в неделю 24/24. Учитываем в этой ситеме ресурсы на которых обрабатывается заявка т.е. работу CPU (процессоров компьютеров) и HD базы данных, возможные задержки в сети интернет и на линии связи (доли секунд...) но ресурсы надо учесть. Доп. вопросы по дополнительным данным ко мне. Большое спасибо тому кто сможет помочь. Вознаграждение!