Треб-ся поправить базу 1С-Торг77, дописать кое-что

Есть база 1С-Торговля 7.7. Несколько человек полазили в базе 1С, в основном все из "БИТа". Теперь их программист говорит, что его отправляют на другой проект, а у нас при формировании отчетности возникают ошибки. Да и вообще - по мелочам есть чем заняться. Пожалуйста, указывайте, с чем и когда работали и цену - за час и за месяц - при 2-3 дня в неделю с выездами в наш офис. ПС Обязательна хотя бы начальная встреча с директором для постановки задачи и соблюдения принципов секьюрности. Москва, метро Подбелка, 1 мин. от метро, Открытое шоссе.