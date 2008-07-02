Треб-ся поправить базу 1С-Торг77, дописать кое-что

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Закрыт6 заявок194 просмотра

Есть база 1С-Торговля 7.7. Несколько человек полазили в базе 1С, в основном все из "БИТа". Теперь их программист говорит, что его отправляют на другой проект, а у нас при формировании отчетности возникают ошибки. Да и вообще - по мелочам есть чем заняться. Пожалуйста, указывайте, с чем и когда работали и цену - за час и за месяц - при 2-3 дня в неделю с выездами в наш офис. ПС Обязательна хотя бы начальная встреча с директором для постановки задачи и соблюдения принципов секьюрности. Москва, метро Подбелка, 1 мин. от метро, Открытое шоссе.

17 лет назад
P0C0MAXA
Andrew 
46 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

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