Вычисления закономерностей

Здравствуйте. Есть таблица с цифрами. Необходимо постройть массив.и найти хотяби одну закономерность изменения цифер. Например набор 65000,64000,63980,....необходим метод прогноза цифри до того как появится цифра определить какая будет больше или меньше. И на сколько. Интересуют нелинейние методи. Язик вичислений любой на ваш вибор.