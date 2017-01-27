Вычисления закономерностей

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Закрыт3 заявки153 просмотра

Здравствуйте. Есть таблица с цифрами. Необходимо постройть массив.и найти хотяби одну закономерность изменения цифер. Например набор 65000,64000,63980,....необходим метод прогноза цифри до того как появится цифра определить какая будет больше или меньше. И на сколько. Интересуют нелинейние методи. Язик вичислений любой на ваш вибор.

8 лет назад
manifestx
45 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

quagdu
51 год
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 лет назад
$107
3 дня

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quagdu
51 год
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 лет назад

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