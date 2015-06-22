Выцепить информацию с сайта

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен6 заявок193 просмотра

Уважаемые фрилансеры, нужна помощь-выцепить информацию по заданным параметрам с сайта. Все вопросы в личку.

10 лет назад
ejienka
Ворон 
40 лет
17 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

osmanbekirov
42 года
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
$60
2 дня
Спасибо Осман за работу. Уже не первый раз сотрудничаем. Все на высшем уровне, объяснил, показал как работать с программой, небольшие доработки-сразу все было исправлено. Всегда на связи, что радует. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Все отлично!

Заявки фрилансеров

osmanbekirov
42 года
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Был
2 года назад
10 лет назад

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