Выцепить информацию с сайта

Спасибо Осман за работу. Уже не первый раз сотрудничаем. Все на высшем уровне, объяснил, показал как работать с программой, небольшие доработки-сразу все было исправлено. Всегда на связи, что радует. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.