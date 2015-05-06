Создание парсера для Excel.

Необходимо создать парсер для книги Excel. Макрос, VBA без разницы, главное работоспособность.

Который будет вытаскивать из страниц Excel данные и заполнять в шаблон в Word. Шаблоны идут по датам, т.е. почти на каждый рабочий день должен быть документ, в котором будут указаны все действия за этот день.

Бюджет 1500р.