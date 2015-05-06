Программа таймер

Необходимо создать такой таймер, которой будет вести обратный отсчет от заданного времени, но в любой момент может быть включено видео ( условие - таймер выведен на отдельный экран, видео запускается также на этом экране, перекрывая таймер) и после показа видео, таймер должен продолжить отсчет.

После показа поледнего видео ( всего их 3), таймер должен сброситься на 3 или 5 минут (должно быть в настройках) и вновь начать обратный отсчет