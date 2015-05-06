Отключить декодирование видео в библиотеке flash для Linux

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрытнет заявок140 просмотров

Необходимо отключить декодирование видео в библиотеке flash для linux (adobe-flash-11.2.202.451). Стоимость работы и сроки договорные. Присылайте Ваши предложения. Важное условие: Необходимо существенно снизить нагрузку на процессор в процессе проигрывания видео.

Linux
10 лет назад
nullpointer
Андрей 
39 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Программа таймер

    $40

    Необходимо создать такой таймер, которой будет вести обратный отсчет от заданного времени, но в любой момент может быть включено видео ( условие - таймер выведен на отдельный экран, видео запускается также на этом экране, перекрывая ...

    Прикладное ПО10 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • MatLab. Доработка ПО поиска фрагмента на изображении

    Добрый день. Нужно выполнить ряд доработок текущей программы поиска положения фрагмента изображения на самом изображении, написанной на Matlab. Результатом работы программы является график, на котором точкой минимума отмечено наилучшее положение сопоставления ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • C# Теория языков программирования и методы трансляции

    $40

    Программа №1: На вход программы подается текстовый файл (с именем INPUT.TXT), содержащий только описания переменных на выбранном языке(Pascal, C++, C# и т.д.). Программа должна проанализировать имеющееся в текстовом файле описание переменных при помощи ДМП-автомата ...

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Раскопировать файлы из одной папки и другие.

    $10

    Здравствуйте. У меня есть папка с файлами которую надо раскопировать в другие папки. Работать должно так, в прогу я прописываю путь к папке файлы которой надо копировать в другие и список папок которые ...

    Прикладное ПО9 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Написать легкую прогу под MAC OS X Yosemite

    Добрый день! Задача: —Нужно написать легкую прогу для Mac OS X. UX/UI — наши. Особенности: —Все взаимодействие с пользователем должно происходить исключительно через верхний меню-бар —Работа ...

    iOSSwift
    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Программа для загрузки фото на сервер

    Существует программа Waptaxi Водитель для андроида которую можно скачать в плеймаркете. В настройках этой программы есть фото техосмотр который отправляет фото на сервер. В этой программе водятся настройки сервера и ID ...

    Android
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Программа учёта лекарственных средств и пациентов

    Необходимо осуществить автоматизацию учёта лекарственных средств процедурного кабинета, с учётом процедур пациентов. Основная задача готового продукта – это расчёт остатка лекарственных средств, в зависимости от выполненных процедур. В программу вводятся информация ...

    SQL
    Прикладное ПО7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Часть дипломной работы по информатике

    Ищу исполнителя для выполнения части дипломной работы по предмету информатика. Тема Интернет-система с мобильным приложением на платформе Android для удаленной продажи смартфонов. За вознаграждение высокое. Подробности в л/с. Требуемый процент оригинальности: 70-80% ...

    AndroidPHP
    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Разработать службу под линукс

    Нужно разработать сервис, который будет работать на линуксе и общаться с периферийным оборудованием (фискальный регистратор). Сервис должен принимать и выполнять команды по сети. протокол работы с периферийным оборудованием предоставим. оптимальный язык реализации Java

    Java
    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад