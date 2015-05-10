Решить проблему с тачскрин скроллингом на .нет компоненте

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Закрытнет заявок105 просмотров

есть приложение использующее CefSharp 37.0.0 , но оно не поддерживает скроллинг страницы через тачскрин, необходимо обойти проблему приемлимым способом

10 лет назад
stas_du
47 лет
18 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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