Создание приложения Windows 7/8, использующего Instagram API

Необходимо написать небольшое приложение для Windows 7/8, использующее Instagram API, где будут реализованы следующие функции:

- Отображение фотографий пользователя плитками, при вводе логина пользователя

- Отображение фотографий по хештегу

- Отправка фотографий на печать из приложения

Небольшие уточнения:

Приложение должно быть заточено под сенсорный экран, нужно обеспечить максимально удобное взаимодействие без клавиатуры и мыши (большие экранные кнопки, всплывающая экранная клавиатура), так же элементарные визуальные эффекты (типа мозаичного всплывания фотографий), и, конечно, кинетическая прокрутка. Вероятнее всего потребуется использование не только Instagram API но и ВКонтакте API.

Есть некоторые моменты, которые уточним уже в более детальном обсуждении.

Оплата договорная.

Срок 7-21 дней. Чем быстрее, тем лучше, и, соответственно, дороже :)

Возможно долгосрочное сотрудничество.

Жду ваших предложений.