ПО для анализа сайта (Delphi)

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Закрыт3 заявки200 просмотров

Необходимо разработать программное обеспечение которое будет анализировать сайт и генерировать отчет в PDF (пример во вложении)

Возможность подключения Antigate, Rucapcha, best-proxies.

Delphi
10 лет назад
h-umarov
38 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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