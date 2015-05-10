Нужно написать простое кроссплатформенное приложение на C++. Приложение должно обращаться к вебстранице по https протоколу и получать код страницы. На выходе нужно предоставить проект с исходниками, а также инструкцию по компиляции в выбранной платформе реализации. Платформу реализации выбирать вам.

В предложениях, пожалуйста, указывайте сроки, цену, а также используемую платформу.