Внешняя печатная форма 1С 8.2

Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры! Интересует цена, за создание мастер сервера Для игры Counter Strike 1.6 Прошу в заявках писать цена/срок Более подробно в ТЗ! Спасибо!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходима внешняя печатная форма для 1с 8.2 Управление торговлей 10.3 Макет прилагаю.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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