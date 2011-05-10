Копирайтер

1.Удаленная работа

2.Время работы 10:00 – 19:00 (пн – сб по Москве)

3.Оплата через WMR или банковская карта. (2 раза в месяц)

4. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ, ОБЯЗАТЕЛЬНО ХОРОШЕЕ знание принципов работы CMS Joomla по наполнению сайтов контентом (Еще раз, обязателен опыт работы именно с Joomla!)

5. Хорошее знание так же CMS: wordpress, 1c-bitrix

6. Зарплата 10000 руб. (оплата производится 2 раза в месяц)

7. Объем работы гарантирован и постоянен!!!

ВНИМАНИЕ!!! Детали обсуждаются только по СКАЙПУ - И ТОЛЬКО ОБЩЕНИЕМ (не перепиской!). У кого микрофона нет - просьба не беспокоить!!! ICQ 649847288