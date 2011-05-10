Копирайтер

Нужен аниматор-карикатурист. Жду предложений
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1.Удаленная работа
2.Время работы 10:00 – 19:00 (пн – сб по Москве)
3.Оплата через WMR или банковская карта. (2 раза в месяц)
4. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ, ОБЯЗАТЕЛЬНО ХОРОШЕЕ знание принципов работы CMS Joomla по наполнению сайтов контентом (Еще раз, обязателен опыт работы именно с Joomla!)
5. Хорошее знание так же CMS: wordpress, 1c-bitrix
6. Зарплата 10000 руб. (оплата производится 2 раза в месяц)
7. Объем работы гарантирован и постоянен!!!
ВНИМАНИЕ!!! Детали обсуждаются только по СКАЙПУ - И ТОЛЬКО ОБЩЕНИЕМ (не перепиской!). У кого микрофона нет - просьба не беспокоить!!! ICQ 649847288
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