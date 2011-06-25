Оформление и раскрутка группы Вконтакте

Здравствуйте уважаемые фрилансеры! Задача: нужно выполнить два разреза: вертикальный и в крест. В приложении текст с заданием и таблица с параметрами и фотографией того, что нужно резать. Само задание простое, для знающий людей - делов на час максимум. Выполнить ...