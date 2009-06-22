Подправить шаблон для joomla

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Завершен4 заявки174 просмотра

Есть проблема с отображением некоторых элементов на сайте, нужно найти причину и исправить.

Подробнее в файле.

Joomla
16 лет назад
kredit24
Валерий 
46 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

13daemon
Сергей 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 лет назад
$5
1 день
Отличная работа, на выполнение моего задания ушло 5 мин!!!
Поработали с Валерием оперативно, четко, без лишних вопросов. Заказчик постоянно на связи, оплата своевременная. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

13daemon
Сергей 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 лет назад

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