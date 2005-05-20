Joomla! & WP: хотелось бы понять.

Уважаемые господа!

В недалеком будущем предстоит работа по созданию сайта на базе Joomla! или WP – есть на то причины, чтобы выбрать именно эти движки. Перед постановкой задачи на создание сайта хотелось бы, прежде всего, разобраться с этими зверьми: стандартные шаблоны используют чаще всего именно стандартные решения. Серфинг и перепросмотр множества шаблонов не дает ответа на вопросы о том можно ли сайт сделать «так» или «этак». Требуется консультант, который в режиме он-лайн общения смог бы терпеливо и по несколько раз объяснить, что можно сделать, как приблизительно это может быть осуществлено, какие есть примеры подобных решений в ссылках и\или описаниях и т.п. Не требуется техническое руководство, так как речь идет не о помощи мне в создании сайта, а помощи мне в постановке задачи на создание сайта.

Основная причина необходимости такого рода консультаций: большинство сайтов на Joomla! или WP выглядят как блоги-переростки, юзающие один и тот же шаблон из страницы в страницу. Хотелось бы изменить эту карму, сохранив те возможности движков, которыми они располагают.

Требования к кандидатам: вы доступны по icq/google talk, вы знаете движки, или один из них, у вас есть опыт работы с ним/и, есть портфолио созданных сайтов, и вам не чуждо понятие «дизайн».

Жду предложений и ответов на первые вопросы: кто возьмется, сколько, как платить, график и объем консультаций.

З.Ы. Проект закрыт, консультант нашелся. Большое спасибо всем откликнувшимся! 22.06.09 16:42