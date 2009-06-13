Персональный проект для Антон Терехин (anton_tereh

Требуется немного переработать шаблон для DLE PhereroX2 jQuery edition (web

2.0 template)

Что требуется:

-- разработка простого, но стильного логотипа в стиле Web 2.0 из наших наработок

-- создать кнопки вида

(http://dle.in.ua/uploads/posts/2009-01/1231174284_1229976888_screen-7.jpg), но с нашими надписями.

-- немного переработать цветовую гамму темы, придав ей строгости.

От Вас не потребуется ни настройки движка, ни установки темы, т.е.

ничего подобного связанного с работой с CMS.

Тематика сайта - сайт-библиотека, сайт-справочник для программистов.

P.S. Все дополнительные материалы, шаблон, кнопочки в прикреплении.