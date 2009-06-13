Персональный проект для Антон Терехин (anton_tereh

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Прочее
Закрыт1 заявка251 просмотр

Требуется немного переработать шаблон для DLE PhereroX2 jQuery edition (web

2.0 template)

Что требуется:

-- разработка простого, но стильного логотипа в стиле Web 2.0 из наших наработок

-- создать кнопки вида

(http://dle.in.ua/uploads/posts/2009-01/1231174284_1229976888_screen-7.jpg), но с нашими надписями.

-- немного переработать цветовую гамму темы, придав ей строгости.

От Вас не потребуется ни настройки движка, ни установки темы, т.е.

ничего подобного связанного с работой с CMS.

Тематика сайта - сайт-библиотека, сайт-справочник для программистов.

P.S. Все дополнительные материалы, шаблон, кнопочки в прикреплении.

DLEjQuery
16 лет назад
MasterJedi
Вадим 
36 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

anton_terehin
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
16 лет назад
$5
1 день

Заявки фрилансеров

anton_terehin
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
16 лет назад

  • Похожие заказы

  • Joomla! & WP: хотелось бы понять.

    Уважаемые господа! В недалеком будущем предстоит работа по созданию сайта на базе Joomla! или WP – есть на то причины, чтобы выбрать именно эти движки. Перед постановкой задачи на создание сайта хотелось бы, прежде ...

    JoomlaWordPress
    Прочее13 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Отредактировать/дорисовать изображения

    1) Дорисовать изображение на подобии 1.jpg (см. вложение проекта). РИСУНОК БОКСА И ДИСКА уже готовы! От Вас необходимо КРАСИВО дорисовать рядом с изображением диска по центру, несколько спортивных предметов, как в ...

    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Нужен шаблон.

    $57

    Здравствуйте, нужен срочно этот шаблон http://templatemonster.com.ua/13084/14/ Куплю за 57$

    Прочее10 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Чертежи

    Нужно перенести чертежи из формата А4 Word в формат Автокада А1 согласно всем ГОСТам ну и все в этом роде для дипломного проекта всего семь схем т.е. всего надо семь листов формата А1. Чертежи прилагаются..... ...

    AutoCAD
    Прочее12 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Подключить биллинг к html странице

    Нужно будет подключить биллинг к html страничке, тематику сайта скажу при переписке, за одно посоветуете биллинг)... Предпочтение наименьшей цене...

    HTML
    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Подготовка рекламного макета сайта

    Нужно расположить рекламные места на сайте и изготовить макет сайта с рекламными местами на нём для презентации такового рекламодателям. Всего одна страница и 8 рекламных мест места нужно расположить в соответсвии с представленным ...

    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Разработка хедера на сайт музыкальной тематики

    $10

    Нужно разработать хедер на сайт музыкального направления . Примеры дам . Сразу говорю, ничего замиславатого, потому выигрывает тот, кто поставит меньшую цену, когда ознакомится с заданием полностью аська 367933309 [email protected]

    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Эффект пишущей машинки для формул.

    Эффект пишущей машинки - это когда текст появляется последовательно, буква за буквой, как будто его набирают на машинке. Что нужно: Научить меня как сделать такой эффект для формул в PowerPoint, либо ...

    PowerPoint
    Прочее1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Разработка графического меню для мультимедиа диска

    Для информационного мультимедийного диска, посвященного свадебной тематике, требуется создать привлекательное графическое меню (желательно используя программу Auto Play Media Studio). Меню должно состоять из трех частей, каждая из которых будет содержать отдельный ...

    Прочее10 заявок
    Закрыт
    16 лет назад