Уважаемые господа! В недалеком будущем предстоит работа по созданию сайта на базе Joomla! или WP – есть на то причины, чтобы выбрать именно эти движки. Перед постановкой задачи на создание сайта хотелось бы, прежде ...
Персональный проект для Антон Терехин (anton_tereh
Требуется немного переработать шаблон для DLE PhereroX2 jQuery edition (web
2.0 template)
Что требуется:
-- разработка простого, но стильного логотипа в стиле Web 2.0 из наших наработок
-- создать кнопки вида
(http://dle.in.ua/uploads/posts/2009-01/1231174284_1229976888_screen-7.jpg), но с нашими надписями.
-- немного переработать цветовую гамму темы, придав ей строгости.
От Вас не потребуется ни настройки движка, ни установки темы, т.е.
ничего подобного связанного с работой с CMS.
Тематика сайта - сайт-библиотека, сайт-справочник для программистов.
P.S. Все дополнительные материалы, шаблон, кнопочки в прикреплении.
Выбранный исполнитель
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