Подправить существующую шапку

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Закрыт12 заявок218 просмотров

Приветствую!

Нужно подправить существующую шапку.

Поправить градиент и вставить надпись.

Вот пациент- http://a-ham.ru/forum/index.php

Мы только начали создавать форум, поэтому работы по графике будет много.

Выберу одного кандидата, у которого цены самые приемлемые, с ним и будем сотрудничать на протяжении создания всего форума.

Сразу скажу, что за редактирование градиента, цена в 10$ это на мой взгляд, дорого, таких кандидатов мы даже не рассматриваем, ибо будет как минимум около 100 всяких мелких правок, если каждую такую мелкую правку делать по 10$ вылезает прикольная сумма.

А ведь помимо мелких правок, будут и серьезные переделки, которых тоже не мало.

13 лет назад
haw_3680
42 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

shulgamn
37 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$2
1 день

Заявки фрилансеров

shulgamn
37 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад

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